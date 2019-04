Altbundeskanzler Gerhard Schröder mit Stefan Schostok Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Altkanzler Gerhard Schröder gab sich am Mittwoch in Hannovers Rathaus optimistisch, als er Oberbürgermeister Stefan Schostok zurief: »Bei meinem 80. sehen wir uns wieder - du als Oberbürgermeister, ich als Jubilar.« Anlass der Begegnung war ein Empfang, den die Stadt nachträglich zum 75. Geburtstag ihres Ehrenbürgers Schröder ausgerichtet hatte.

Ob dessen Prognose in puncto OB-Amt gerechtfertigt war, ist fraglich, denn: In der sogenannten Rathausaffäre, die seit fast zwei Jahren in Niedersachsens Hauptstadt schwelt, gibt es jetzt einen für Schostoks Karriere womöglich gefährlichen Höhepunkt. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen den 57-jährigen Stadtchef. Sowohl die oppositionelle CDU im Rat der Stadt als auch die Grünen und die FDP, beide Bündnispartner der SPD im Kommunalparlament, fordern den Rücktritt des OB. Von der SPD, sie hat im Rat die Mehrheit, gibt es noch keine klare Stellungnahme in puncto Anklage.

Schostok selbst hatt...