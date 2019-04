Bremen. Als erstes Bundesland hat Bremen am Donnerstag eine Vereinbarung zur Umsetzung des »Gute-Kita-Gesetzes« mit dem Bund unterzeichnet. Bis 2022 gibt die Bundesregierung den Ländern zusätzlich 5,5 Milliarden Euro, um die Qualität der Kleinkindbetreuung zu verbessern. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte nach der Unterzeichnung, der Großteil der Mittel in den Bundesländern werde für Qualitätsverbesserungen eingesetzt. Bremen erhält rund 45 Millionen Euro. Damit sollen in fünf Feldern Schwerpunkte gesetzt werden. So sollen nach den Sommerferien die Gebühren für Kinder von drei bis sechs Jahren entfallen, die Personalausstattung verbessert und mehr Fachkräfte gewonnen werden. Die sprachliche Bildung soll intensiviert und ein Netzwerk für mehr Qualität aufgebaut werden. Bundestag und Bundesrat hatten im Dezember das »Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung« beschlossen. epd/nd