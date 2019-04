Mainz. Der Hunsrück-Flughafen Hahn ist in den ersten drei Monaten von deutlich weniger Passagieren genutzt worden als ein Jahr zuvor. Von Januar bis März waren gut 380 000 Menschen auf dem Hahn, um von dort abzufliegen, anzukommen oder umzusteigen, so der Branchenverband ADV. Dies waren 17,1 Prozent weniger als im ersten Quartal 2018. dpa/nd

