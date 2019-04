Ankershagen. Das Heinrich-Schliemann-Museum in Ankershagen (Mecklenburgische Seenplatte) hat sein Wahrzeichen wieder. Mit Hilfe eines Kranes wurde am Donnerstag das 3,5 Tonnen schwere neue Trojanische Pferd gegenüber vom Museum aufgestellt. Laut Museum ist das neue Pferd wie sein Vorgänger über fünf Meter hoch und entstand nach alten Plänen in drei Monaten. Es verfügt über eine Leiter samt Rutsche, damit Kinder es »erobern« können. Das alte Pferd bestand aus Nadelholz und war über die Jahre verwittert. Das neue ist aus Eichenholz. Es wird am 18. Mai feierlich eingeweiht. dpa/nd