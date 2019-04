Dresden. Sachsens Polizei will ein Museum zur eigenen Geschichte gründen. Dafür würden derzeit Grundlagen und Konzeption erarbeitet, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Donnerstag in Dresden bei der Eröffnung der Ausstellung »Spurensuche - die Polizei im Wandel der Zeit«. Das Museum soll Dauerdomizil der ehrenamtlich betreuten polizeihistorischen Sammlung sein. Die polizeihistorische Sammlung umfasst rund 4000 Exponate. dpa/nd