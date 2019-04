Man mag es beim Blick auf die Tabelle der 1. Bundesliga nicht glauben, doch tatsächlich ist der Ball auch im Osten Deutschlands rund.

Unter den glücklichen Chefs der Sportressorts in deutschen Medien, die jede Nacht in frisch gewaschener Bayern-, Dortmund oder Bremenbettwäsche schlafen, fällt eine Person auf. Christian Spiller. Wenn andere Sporterklärer in feinstem Musselin, Brokat und Seide durch die Nacht gleiten, ist der Schlafanzug des Sportchefs von »Zeit online« aus getrockneten Disteln, mit spitzen Zacken. Damit er sich immer daran erinnert, wo er herkommt: aus Cottbus.

Nein, bitterer Graus, arrrgh, ahhh! Ohhh Cottbus, ohhh Schauergesang, du Ort am finstern Popo jeder Tabelle, wo der Legende nach der Nazi gurrt und die guten Menschen rar gesät sind. Oder ist es doch alles ein bisschen anders? Nur finstre Propaganda aus den Schwanenhälsen blasierter Ballpumpen? Regiert vielleicht der Neid in bestimmten Gegenden? Neid auf diesen Cl...