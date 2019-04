Individuelle und bedürfnisorientierte Beratung im Kommunalen Integrationszentrum in Frankfurt (Oder) Foto: dpa/Patrick Pleul

Siham Abdo ist aufgeregt. »Ich wollte hier im Kommunalen Integrationszentrum wissen, ob mein Berufsabschluss anerkannt wird oder ob ich besser eine neue Ausbildung anfangen soll.« Innerhalb einer Woche habe sie einen Termin bekommen, erzählt Abdo. »Meine Bewerbungsunterlagen wurden aktualisiert, meine Schulzeugnisse zur IHK nach Cottbus geschickt. Schon nach wenigen Tagen kam die Nachricht der teilweisen Anerkennung.«

Bei der offiziellen Eröffnung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) der Stadt Frankfurt (Oder) am Mittwoch dieser Woche spricht die junge Frau über diese Erfahrung. Sie gehört zu den Menschen, die in den frisch eingerichteten Räumen im neuen Vorzeigeprojekt der Stadt in der Heinrich-von-Stephan-Straße 2 seit Anfang März beraten wurden. »Unkompliziert und effektiv«, wie die Syrerin sagt. Innerhalb weniger Wochen klärte sich ihre berufliche Perspektive in Deutschland, und sie konnte ihre Ausbildung als Vermessungste...