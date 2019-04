Wenn der Drucker automatisch druckt Foto: pexels

Mein Vater erzählte mir von einer Frau in einem Seniorenheim, die bei sich etwas ausdrucken wollte, aber dann kam das Ganze zwei Etagen tiefer in einer anderen Wohnung aus dem Drucker. Rentenbelege, Kontoauszüge - fand sie nicht so toll. Was ist schiefgegangen?

Sowas kann relativ leicht passieren, da die meisten modernen Drucker über WLAN angesteuert werden können. Allerdings muss sich der Computer mit dem Drucker verbinden.

Sie hat den nie eingerichtet.

Das glaube ich sofort. Aber wenn in dem Gerät irgendeine Automatik aktiv ist, die sich den WLAN-Drucker sucht, der mit dem Treiber kompatibel ist und den besten Empfang zu garantieren scheint, und wenn dieser nicht passwortgeschützt ist, dann ist das durchaus denkbar.

Auf jeden Fall mal wieder ein Beispiel dafür, wie wir s...