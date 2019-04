Foto: Andreas Domma

Der Ort, wo alles seinen Anfang nahm, ist ein vierstöckiges Gebäude mit verglastem Eingangsbereich, PVC-Boden und vollgekritzelten Klos. In einem schlichten Klassenraum sitzen Lena und Hanna auf Buchenholzstühlen mit Stuhlbeinen aus blauem Stahl. Beide sind Schülerinnen, um die 18 und heißen eigentlich anders. Mit ruhiger Stimme erzählen sie, was in den letzten Wochen über ihre Schule hereingebrochen ist.

Seit die Ida-Ehre-Schule auf dem von der AfD initiierten »Informationsportal Neutrale Schulen Hamburg« aufgrund angeblich »linksextremistischer Aktivitäten« gemeldet wurde, steht die Schule im Fokus. Mehr noch: Sie entwickelte sich über die Grenzen von Hamburg zu einem Symbol. Bürgerliche Medien schrieben von der »Causa Ida Ehre«, linke Gruppen solidarisierten sich mit der »Antifa-Schule«. Die Auseinandersetzung mit der AfD zeigt, wie Bildung immer mehr zu einem Kampffeld der Rechtsaußenpartei wird. Wie Medien zu Erfüllungsgehilf...