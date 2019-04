Beschäftigte der Charité in Berlin haben 2017 für mehr Personal in Kliniken demonstriert. Auch Altenpfleger verlangen nun eine Entlastung. Bemerkung: 052704, 182 mm hoch, 4c Foto: imago/Christian Mang

Dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege sehr schlecht sind, ist bekannt - wie auch ein wichtiger Grund dafür: Es ist sehr schwierig, in dieser Branche Beschäftigte gewerkschaftlich zu organisieren. Mittlerweile hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di für einzelne Einrichtungen zwar Tarifverträge durchgesetzt. Damit sich die Arbeitsbedingungen in absehbarer Zeit aber flächendeckend verbessern, muss aus Sicht von ver.di der Gesetzgeber handeln. Bislang konnte eine Entlastung des Personals durch Mehreinstellungen nur in der stationären Krankenpflege erstreikt werden.

In Einrichtungen der ambulanten und stationären Altenpflege arbeiten über eine Million Personen. Nicht mitgezählt sind dabei diejenigen, die andere in deren Privathaushalten pflegen und dort auch leben - selbst nach der vorsichtigen Schätzung einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2017 sind das weitere 290 000 Personen. Es handelt sich überwiegend um Frauen, die...