Wer hat nicht ab und zu mal Lust, den Wecker zu zerdeppern, die Kaffeedose, die schon wieder leer ist, in hohem Bogen aus dem Fenster zu hauen und den Laptop einfach auf den Boden knallen zu lassen, bis die Tasten nur so fliegen? Oder auch mal die Windschutzscheibe des Pkw splittern zu sehen, der einem schon wieder den Weg abgeschnitten hat? Für jedes Bedürfnis gibt es ja aber auch das entsprechende Kaufangebot: Wien hat jetzt endlich ebenfalls einen so genannten Wutraum. Für knapp 40 Tacken darf man da eine Dreiviertelstunde lang in einem Raum wütend sein und Sachen zerdeppern. Dort dürfen Computer, Drucker und auch feines Porzellan mit einem Baseballschläger und allerhand anderem Werkzeug legal zertrümmert werden. In Berlin gibt’s so was natürlich schon lange. In Lichtenberg darf man eine komplette Zimmereinri...

