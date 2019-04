Werbeplakate der Bundeswehr weisen nach dem Adbusting auf die dahinter steckende Agentur in Berlin-Kreuzberg hin. Foto: indymedia

Thimo Schuster und Toni Greiff stehen in einem dunklen Hauseingang in Berlin-Kreuzberg. Sie tragen einfache Arbeitskleidung, fallen nicht weiter auf. Es ist einer der ersten warmen Abende in diesem Jahr. Passanten strömen an ihnen vorbei, einige mit Einkaufsbeuteln in der Hand, noch mehr tragen Bierflaschen, man hört Lachen und quirlige Gespräche. »Warnwesten sind eine Art Zaubermantel«, sagt Schuster. »Die legitimieren so gut wie jede Handlung in der Öffentlichkeit.« Und dann geht es los. Der 29-Jährige zieht sich eine orangefarbene Weste mit zwei silbernen Querstreifen über, sein 27-jähriger Begleiter ebenso. Greiff und Schuster, so stellen sie sich vor, setzen sich schwarze Basecaps auf die Köpfe und ziehen sie tief nach unten. Kapuzen auf den Mützen lassen in der anbrechenden Dunkelheit noch weniger von ihren Gesichtern erkennen. Ein letzter Blick auf die Uhr. Jetzt langsam laufen. Souveränität ausstrahlen, als sei man im offiziell...