Was soll das sein

Berlin. Der deutsche Inlandsgeheimdienst warnt laut einem Medienbericht vor einer wachsenden Gefahr durch gewaltbereite Neonazis. Wie die »Welt am Sonntag« berichtete, schreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz in einer vertraulichen Analyse von »rechtsterroristischen Ansätzen und Potenzialen«. Als maßgebliche Akteure treten demnach mittlerweile »vor allem wenig komplex organisierte Kleingruppen und Einzelpersonen in Erscheinung«. Diese seien schwerer zu überwachen als die klassischen Organisationen. Zugleich sieht der Geheimdienst »eklatante Lücken zwischen Planung und Realität« von Anschlägen von Rechtsterroristen. AFP/dpa/nd