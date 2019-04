Friedrichshafen. Die Enttäuschung sitzt tief bei den Berlin Volleys. Und der Manager erteilt seiner Mannschaft eine kräftige Rüge. »Wir haben in allen Grundelementen versagt«, erklärte Kaweh Niroomand nach der deutlichen 0:3 (22:25, 23:25, 17:25)-Abfuhr beim VfB Friedrichshafen im ersten Playoff-Finalspiel um die deutsche Volleyballmeisterschaft ungeschminkt. Und der 66-Jährige ging in seiner Kritik noch einen Schritt weiter: »Anspannung, Konzentration, Kampfeswille - das alles hat bei uns gefehlt. Jeder hatte offenbar nur den einen Gedanken: Wo kann ich mich am besten verstecken.«

Die BR Volleys werden sich am Donnerstag im Heimspiel der Playoff-Serie »Best of five« gegen das Team von Trainer Vital Heynen deutlich steigern müssen, wenn sie nicht frühzeitig die Träume von der Titelverteidigung auf ein Minimum reduzieren wollen. Niroom...