In Brandenburg galt dieser Tage erhöhte Waldbrandgefahr. Diese Forstfläche bei Fichtenwalde ist im letzten Sommer verbrannt. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Berlin. Die Lage ist insbesondere in Nord- und Ostdeutschland prekär, daran ändern auch »Theodor« und »Valentin« nichts. Die beiden Tiefdruckgebiete sorgten nach einem ungewöhnlich trockenen April insbesondere in Sachsen und Sachsen-Anhalt für Entspannung an der Wetterfront, denn sie haben vielerorts Regen gebracht. Noch am Freitag hatte für die nördlichen Gebiete Sachsens wie auch für ganz Brandenburg die höchste Waldbrandwarnstufe fünf gegolten.

Gleichwohl halten Meteorologen weitere Trockenperioden auch in diesem Jahr für w...