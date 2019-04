Regensburg. Der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs verlässt die SPD. Er habe einen Austrittsantrag abgeben lassen, sagte er am Montag am Rande des Prozesses gegen ihn im Landgericht. Wolbergs muss sich seit Herbst 2018 wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz vor Gericht verantworten. Er bestreitet die Vorwürfe und will zurück in sein Amt. dpa/nd