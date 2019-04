Hörselberg-Hainich. Spaziergänger können in Thüringen bald auf Urwaldpfaden wandern. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) besichtigte mit dem Bundestagsfraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, im Nationalpark Hainich einen Wanderweg. Bei den Pfaden handelt es sich um ein Projekt der Umweltorganisation WWF und des Landesumweltministeriums. In nutzungsfreien Wäldern im Freistaat, die teils urwaldähnlichen Charakter haben, sollen bis 20 Rundwanderwege entstehen. Der erste wird am 2. Mai in der Hohen Schrecke bei Roßleben-Wiehe eröffnet. »Wir haben in Thüringen kostbare Schätze direkt vor der Haustür«, sagte Siegesmund und nannte »unsere eigenen Urwälder, in denen Bäume ungestört sehr alt werden können und beim Verrotten unzähligen Arten neuen Lebensraum bieten«. dpa/nd