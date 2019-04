Potsdam. Die brandenburgische Hotellerie hat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums keinen finanziellen Schaden durch die Vermittlung privater Zimmer und Ferienwohnungen erlitten. Zwar werde vermutet, dass einige dieser Angebote Hotels und Pensionen Konkurrenz machen, Verdrängungseffekte ließen sich aber nicht feststellen, antwortete das Ministerium auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion. In strukturschwachen Regionen könne die Vermittlung von privaten Unterkünften Lücken im Beherbergungsangebot schließen. Dem Wirtschaftsministerium zufolge hat die Zahl der Hotelleriebetriebe Ende 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent zugenommen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Der als leicht gemäßigt geltende Sven Schröder war nicht für die Wahl am 1. September nominiert worden

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!