Berlin. Angesichts der Klimakrise und dem Erstarken rechtspopulistischer und nationalistischer Kräfte in der EU fordern alternative Wirtschaftsforscher eine Europäisierung der Energiewende als gemeinsames Fortschrittsprojekt. »Klimakooperation kann der EU ein neues Fundament geben«, sagte die Sprecherin der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Mechthild Schrooten, bei der Vorstellung des diesjährigen Memorandums der Arbeitsgruppe am Montag in Berlin. Sie und ihre Mitstreiter unterstützen deshalb auch »ausdrücklich« die freitäglichen Schulstreiks von Fridays For Future.

Gleichzeitig fordern die alternativen Ökonomen die Einführung einer CO2-Steuer in Deutschland. »Für die nicht vom europäischen Emissionshandelssystem i...