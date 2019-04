Es war die größte Demonstration in Hongkong, seit 2014 die Regenschirmproteste das Zentrum lahmlegten: Am Sonntag protestierten nach Aussagen der Organisatoren 130 000 Menschen gegen die Hongkonger Stadtregierung. Grund der Proteste ist die Vorlage eines Gesetzes, welches Auslieferungen flüchtiger Personen an Länder ermöglichen soll, mit denen die Stadt kein bilaterales Überstellungsabkommen hat. In Hongkong wird befürchtet, dass damit Auslieferungen auf das chinesische Festland erlaubt werden und die bestehende De-jure-Trennung zwischen der Stadt und dem Rest Chinas aufgelockert wird.

Zusätzlich wurde der Protest, für den die Behörden 22 000 Teilnehmende angab, durch die am vergangenen Mittwoch verhängten Haftstrafen gegen vier Mitglieder der Hongkonger Demokratiebewegung angeheizt. In Sprechchören forderten die Demonstranten den Rücktritt der Verwaltungschefin Carrie Lam. Viele von ihnen trugen...