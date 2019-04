Schwerin. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) ist zurückgetreten. Am Morgen sei in der Staatskanzlei ein Schreiben eingegangen, in dem er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) informiert habe, so Regierungssprecher Andreas Timm am Montag. Stunden nach dem Rücktritt benannte Schwesig den Nachfolger. Es ist der bisherige Chef der Staatskanzlei, Reinhard Meyer (SPD). Mit Brodkorb verliert die SPD/CDU-Regierung, so die oppositionelle LINKE, eine ihrer tragenden Säulen. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, sagte, nach ihrer Überzeugung sei Schwesig für den überraschenden Rücktritt verantwortlich. Sie müsse nun aufpassen, dass ihr Regierungsschiff nicht vollends auf Grund laufe »ohne den kundigen Steuermann Brodkorb«. dpa/nd