Schwerin. Die Präsidentin des Landtags Mecklenburg-Vorpommern, Sylvia Bretschneider (SPD), starb am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 58 Jahren in Neubrandenburg. Im Herbst 2017 hatte sie sich wegen ihrer Krebserkrankung einer Therapie unterziehen müssen. In der Erwartung, in ihr Amt zurückzukehren, ließ sie es ruhen, behielt aber formal den Titel. Sie gehörte dem Landtag seit 1994 an. Seit 2002 war sie Präsidentin. dpa/nd