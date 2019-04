München. Im Münchner Kriegsverbrecherprozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen in Irak will die angeklagte mutmaßliche IS-Anhängerin nichts sagen. »Die Angeklagte wird sich schweigend verteidigen«, sagte ihr Anwalt am Montag vor dem Oberlandesgericht München. Die 27-jährige Deutsche aus Niedersachsen ist wegen Mordes, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt. dpa/nd