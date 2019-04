Berlin. Deutschland will ein internationales Exportverbot für unsortierten und schwer wiederverwertbaren Plastikabfall. Hintergrund sind Berichte über Vermüllung in Ländern wie Malaysia oder Indonesien. Diese Exporte sind nur fürs Recycling erlaubt. Recherchen zeigen, dass unsortierte und schwer recycelbare Kunststoffgemische zu Umweltverschmutzung in Entwicklungsländern beitragen. »Dass Plastikabfälle aus Deutschland in Staaten wie Malaysia die Umwelt verschmutzen, ist sicher nicht die Regel, aber wenn es doch passiert, ein unerträglicher Zustand«, so Bundesumweltministerin Svenja Schulze bei Verhandlungen am Montag in Genf. dpa/nd