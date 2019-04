Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Mit einem großen Fest wird am 1. Mai auf dem Kleinen Müggelberg die Wiedergeburt des Müggelturm-Ensembles gefeiert. Vor fünf Jahren hatte der Unternehmer Matthias Große als neuer Eigentümer die Sanierung des traditionellen Ausflugsortes nach jahrzehntelangem Verfall in Angriff genommen. Seinem damaligen Versprechen »Der Müggelturm wird wieder ein Köpenicker« getreu, wurde schließlich vor einem Jahr die Wiedereröffnung von Terrassen und Restaurant gefeiert. Um 11 Uhr wird das Fest mit Stars wie Dagmar Frederic und Frank Zander eröffnet. Matthias Große wird berichten, wie es um seine Pläne zum Bau eines »Zwillingsturms« steht, mit dem er den jetzt ausschließlich über eine Treppe erreichbaren Müggelturm barrierefrei erreichbar machen will. tm