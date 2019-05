Der Textumfang darf 60 Maschinenzeilen à 100 Zeichen (mit Leerzeichen) - also 6000 Zeichen - nicht überschreiten. Längere Geschichten haben keine Chance, in die Wertung zu kommen. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben.

Über illustrierende Fotos zu Ihrem Text freuen wir uns. Wenn Sie diese nicht in digitaler Form besitzen, schicken Sie die Bilder als Reproduktion, da es sich sicher häufig um unwiederbringliche Zeitdokumente handelt!

Einsendeschluss: 6. Mai

Ihre Geschichten schicken Sie bitte per Post an: »neues deutschland«, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, per Fax an (030) 29 78 16 00, oder senden Sie eine E-Mail an:

unterwegs@nd-online.de

Stichwort:

»Wanderungen durch die Zeit«