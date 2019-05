Gerade in der Produktion könnte die Automatisierung viele Jobs zunichtemachen. Foto: imago images/Westend61

Die Franzosen sollen mehr arbeiten. Das ist die Kernaussage der Rede von Präsident Emmanuel Macron, mit der er am Donnerstagabend den zweiten Abschnitt seine Amtszeit einläutete. »Frankreich arbeitet deutlich weniger als seine Nachbarn«, klagte er. Zwar rüttelt Macron nicht am Renteneintrittsalter von 62 Jahren. Aber die Menschen in Frankreich sollen vor allem im Alter länger schaffen. Erreichen will Macron dies durch finanzielle Anreize.

Die Zahlen sprechen zunächst für Macron: 2018 lag die Erwerbstätigenquote der Franzosen im Alter von 20 bis 64 Jahren bei 71,8 Prozent - und damit deutlich unter dem EU-Schnitt von 73,2 Prozent. In Großbritannien beträgt die Quote sogar 78,7 Prozent, in Deutschland arbeiten mit 79,9 Prozent noch mehr Menschen. Diese Daten wurden von Eurostat, dem statistischen Amt der EU, pünktlich zum 1. Mai veröffentlicht.

Nun spiegeln die nackten Zahlen nicht alle Faktoren wider. Auf die Erwerbstätigenquo...