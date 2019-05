Leipzig. Die Deutschen gehen einem Bericht zufolge für Zahnersatzbehandlungen nur sehr selten ins Ausland. Bei den Versicherten der Techniker Krankenkasse betrage der Anteil nur 0,2 Prozent, berichtete das MDR-Magazin »Umschau«. Das sei einer von 500 Kassenpatienten. Bei der Krankenkasse Barmer sei es mit 0,1 Prozent etwa einer von tausend Versicherten. Auch bei der AOK spielen derartige Behandlungen im Ausland demnach eine geringe Rolle. Konkrete Zahlen nannte die Kasse dem Bericht zufolge nicht. Zahnersatzbehandlungen sind im osteuropäischen Ausland wegen des geringeren Eigenanteils häufig preiswerter als in Deutschland, etwa wegen niedrigerer Lohnkosten. AFP/nd

