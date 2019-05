Getrocknete Larve eines Buffalowurmes auf einer Bandnudel, die auch Insektenmehl enthält. Foto: dpa/Marijan Murat

Augen zu, Mund auf: Was ist das bloß? Der erste Bissen schmeckt würzig und ein bisschen nussig. Ist das Fleisch? Oder doch ein Grünkernpflanzerl? Weit gefehlt. Es handelt sich um einen Insektenburger aus Soja und Buffalowürmern aus dem Supermarkt. Die Larven des Glänzendschwarzen Getreideschimmelkäfers sind im Bratling gut versteckt: Die Tierchen wurden fein vermahlen, sodass nichts in der braunen Masse an ihre Existenz erinnert. »Wir Westeuropäer sind den optischen Reiz nicht gewohnt«, sagt Max Krämer, einer der Geschäftsführer der Bugfoundation in Osnabrück, die den Burger auf den Markt gebracht hat. »Insektenmehl ist für uns deshalb ästhetischer.«

Mehlwürmer, Grillen, Heuschrecken und andere Krabbler, die in anderen Kontinenten seit langem verspeist werden, sind auch hierzulande auf dem Vormarsch. Immer mehr Restaurants sowie Einzel- und Onlinehändler bieten die kleinen Tiere als Lebensmittel an - oft in verarbeiteter Form, man...