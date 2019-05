Was soll das sein

Düsseldorf. Beim Abriss der Campingplatzbehausung des Hauptverdächtigen im Missbrauchsfall von Lügde in Nordrhein-Westfalen ist weiteres kinderpornografisches Material gefunden worden. Unter den Mitte April sichergestellten Datenträgern sei eine CD-ROM mit kinderpornografischen Filmen sichergestellt worden. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag mit. Die CD war neben weiteren Datenträgern vom Abrissunternehmer gefunden worden. Die Arbeiten waren nicht von der Polizei beaufsichtigt worden. Das hatte zu Kritik geführt. Allerdings hatten Ermittler zuvor riesige Mengen an belastendem Material sichergestellt. Die Ermittlungskommission wurde laut Reul auf 79 Mitarbeiter aufgestockt. Auf dem Campingplatz soll der 56-jährige Dauercamper mit einem Komplizen (33) jahrelang Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben. dpa/nd