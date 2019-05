Stefan Schostok vor seinem Statement Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In nur knapp zwei Minuten hatte Hannovers Stadtoberhaupt Stefan Schostok vom Blatt abgelesen, wie er sich seinen einen Rückzug vom Amt vorstellt. Das war das Statement, zu dem die Stadt »aus gegebenem Anlass« eingeladen hatte. Folge war am Dienstag ein Medienauftrieb in einem repräsentativen Raum des Rathauses, den Schostok nach seinem kurzen Auftritt rasch wieder verließ, ohne von seinem Manuskript abzuweichen, geschweige denn, den Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Ein Pressevertreter, der dem Sozialdemokraten dennoch eine Frage zurief, erlebte nur noch, wie sich hinter dem schweigenden Schostok die Tür schloss.

Nachdem sie zu Beginn des Blitztermins geöffnet worden war, hatte der OB mit den Worten »ich war und bin mir keines Fehlverhaltens bewusst« erneut seine Unschuld beteuert. So reagiert er auf den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, nichts gegen unrechtmäßige Gehaltszulagen an seinen Bürovorsteher unternommen zu haben. Unabhän...