Ein betrunkener Mann hat in Berlin-Charlottenburg zwei Frauen sexuell belästigt. In einem Zug der S-Bahnlinie 7 fasste er eine Frau an und zog sie gewaltsam an sich, anschließend versuchte er eine 28-Jährige zu küssen. Die Frauen stiegen am S-Bahnhof Zoologischer Garten aus, der Mann bedrängte sie aber weiter und verfolgte sie bis in ein Restaurant. Hier riefen die Frauen die Polizei, die den Mann festnahm. dpa/nd