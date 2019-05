Am Dienstag begann vor dem Kammergericht Berlin der Prozess gegen einen 30-jährigen Mann aus Tschetschenien. Yusup B. wird Terrorismusfinanzierung sowie Unterstützung terroristischer Vereinigungen und Beihilfe zum Betrug zur Last gelegt. Er soll 2014 einem Anhänger der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) Geld nach Syrien geschickt haben.

Es habe sich bei den etwa 5000 Euro um Geld gehandelt, das der IS-Kämpfer als Sozialleistungen in Deutschland erhalten hatte. Der Angeklagte habe von August bis November des Jahres 2014 mit der Bankkarte des Bekannten Geld abgehoben und es an ihn weitergeleitet.

Zudem soll Yusup B. in Berlin zwei weiteren Islamisten geholfen und sie zum Flughafen gebracht haben, als sie ins Kampfgebiet nach Syrien ausreisen wollten. Der Angeklagte mit russischem Pass war den Ermittlungen zufolge 2011 im Beisein seiner Frau nach Deutschland eingereist. Sein Antrag auf Asyl sei 2013 abgelehnt worden. B. hatte in Strausbe...