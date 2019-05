Erst sollten es 10 000 werden, dann 2000, am Ende waren es nur wenige hundert Menschen, die dem Aufruf der Thüringer AfD nach Erfurt folgten. Für Landeschef Björn Höcke ein blamables Ergebnis, sollte die Demonstration am 1. Mai doch der große Auftakt für den sogenannten Blauen Frühling werden, mit dem die Rechtsaußenpartei in die wichtigen Landtagswahlkämpfe in Thüringen, Sachsen und Brandenburg einsteigen wollte. Kaum besser lief es für die AfD auch auf ihren anderen Kundgebungen. In Chemnitz hatte die Partei eine Versammlung mit etwa 500 Teilnehmern angemeldet, es kamen jedoch deutlich weniger. Ähnlich das Bild auch in Cottbus, wo die Partei mit der rechten Initiative »Zukunft Heimat« kooperierte.

Auch in Erfurt nahm es die AfD mit der Abgrenzung gegenüber extrem rechten Gruppen nicht besonders genau: An der Demonstration nahmen etliche Teilnehmer*innen mit Bekleidung mit neonazistischen Logos wie der Lunikoff Verschwörung oder der Ma...