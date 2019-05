Potsdam. Die Feuerwehren in Brandenburg stehen nach Ansicht des Landesfeuerwehrverbands wegen gestiegener Herausforderungen vor großen Problemen. »Wir sind, wenn das so weitergeht, an der absoluten Belastungsgrenze«, sagte der Präsident des Landesfeuerwehrverbands, Werner-Siegwart Schippel, der Deutschen Presse-Agentur. An manchen Stellen sei die Tageseinsatzbereitschaft nicht gewährleistet und Feuerwehren müssten zusammengezogen werden. »Das wird definitiv schwieriger.« In der vergangenen Woche wurden viele Feuerwehren mit der Bekämpfung von Waldbränden in Anspruch genommen. Der Feuerwehrpräsident nennt als Herausforderungen auch den zunehmenden Straßenverkehr und den Umgang mit technischen Veränderungen bei Bränden wie Solardächer. Zudem verliert Brandenburg etwa 900 Feuerwehrkräfte im Jahr. dpa/nd