Das Karussell dreht sich, die Musik klimpert vor sich hin, am Obststand werden die letzten Äpfel verkauft. Verdutzt glotzen Passanten auf den Leopoldplatz in Berlin-Wedding, denn am Dienstagabend ist der Anblick hier nicht wie sonst. Zu der Kirmes auf dem zentralen Knotenpunkt des Kiezes gesellen sich immer mehr Menschen mit Schildern, Fahnen und Transparenten. Beinahe schon traditionell beginnt hier nun schon seit sieben Jahren die Vorabend-Demonstration zum 1. Mai. Rund 3000 Menschen folgen dem diesjährigen Aufruf unter dem Motto: »Unsere Häuser, unsere Kieze - Gegen die Stadt der Reichen!«

Nach der großen »Mietenwahnsinn«-Demonstration Anfang des Monats kommt das Thema nun im Berliner Norden auf die Straße. Das Motto macht deutlich: Auch in den Kiezen, die nicht als große Szenebezirke gehandelt werden, ist der Unmut über die kapitalistische Verwertung von Wohnraum groß. Die Mieten steigen, Anwohner werden verdrängt. Das veranlasst vi...