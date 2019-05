Paderborn. Die Staatsanwaltschaft hat gegen elf Priester des Erzbistums Paderborn Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eingeleitet. »Wir prüfen derzeit, inwieweit die Vorwürfe verjährt sind«, sagte Oberstaatsanwalt Christoph Zielke am Mittwoch. Die Frage der Verjährung sei komplex, denn in den zurückliegenden Jahrzehnten habe sich die Rechtslage dazu mehrfach geändert. Auch gelten nach Auskunft der Staatsanwaltschaft je nach Schwere des Missbrauchs unterschiedliche Fristen. dpa/nd

