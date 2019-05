Berlin. Deutschland und Frankreich planen am 1. Juli in Paris ein weiteres Treffen, um den Abbau von Spannungen zwischen Kosovo und Serbien voranzubringen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag nach einer Balkankonferenz am Vortag in Berlin an. Der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel wollten dem unter Ägide der EU begonnenen Dialog zu einer Normalisierung der Beziehungen neue Impulse verleihen. Dafür sei nun auch das Folgetreffen mit Kosovo und Serbien vereinbart worden.

Bei der von Deutschland und Frankreich ausgerichteten Konferenz am Montag hatten sich die verfeindeten Nachbarn einmal nicht einigen können. Serbien führt seit 2014 Beitrittsverhandlungen mit der EU. Eine Aussöhnung mit Kosovo gilt als zentrale Bedingung für einen Fortga...