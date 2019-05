Madrid. Die Wahlbehörde in Spanien hat Kataloniens ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont von der Europawahl ausgeschlossen. Das gab seine Partei »Gemeinsam für Katalonien« am Montag bekannt. Puigdemont selbst sprach von einem »Putsch gegen die Demokratie«. Der ins Exil geflohene Puigdemont wollte als Spitzenkandidat seines Bündnisses antreten. Neben dem Ex-Präsidenten wurden zwei weitere Führer der Unabhängigkeitsbewegung nicht zugelassen. Toni Comin und Clara Ponsati hatten sich wie Puigdemont 2017 ins Ausland abgesetzt. AFP/nd

