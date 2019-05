Wegen der anstehenden Abiturprüfung wird der seit dem 8. April dauernde Lehrerstreik in Polen vorerst beendet. Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft ZNP, Sławomir Broniarz, kündigte aber an, dass der Protest im Herbst fortgesetzt werde. Die polnischen Lehrer fordern eine Gehaltserhöhung von 30 Prozent in zwei Stufen. Ihr Grundgehalt liegt in Polen derzeit bei umgerechnet 830 Euro brutto und damit unter dem Durchschnittslohn von circa 1200 Euro.

Die Gespräche zwischen der Regierung und den drei größten Gewerkschaften des Landes begannen bereits im März und gingen genau dann in die entscheidende Phase, als die regierende PiS im EU-Wahlkampf mit neuen sozialen Versprechen aufwartete. Nachdem sich offenbar Mittel für zusätzliche Renten und Steuerentlastungen fanden, forderten auch die stiefmütterlich behandelten Pädagogen »1000 Złoty für alle«. Als die Regierung diese Forderung ablehnte, rief die ZNP zu landesweiten Streiks auf. Das Angeb...