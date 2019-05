Die Vorpommersche Landesbühne in Anklam hat einen neuen Intendanten. Der 35 Jahre alte Martin Schneider folgt auf Wolfgang Bordel, der die Bühne 36 Jahre lang leitete, wie eine Sprecherin des Theaters am Donnerstag mitteilte. Der 68-jährige Bordel war damit der dienstälteste Intendant Deutschlands gewesen. Schneider ist dem Theater zufolge der jüngste Intendant Deutschlands. dpa/nd

Eine Ausstellung würdigt das Leben und Wirken des Anarchisten Gustav Landauer in Berlin

Man kann sich in der Arbeiterklasse verlieren wie in einem Ozean, meint Christof Meueler

Journalistinnen schreiben weniger Kommentare als ihre männlichen Kollegen. Die »taz« hat eine Quote eingeführt - und das Verhältnis umgekehrt.

