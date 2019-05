Grabow. Das Flusskreuzfahrtschiff »Gretha van Holland« darf keine Passagiere mehr auf der Müritz-Elde-Wasserstraße schippern. »Wir haben das den Betreibern untersagt, weil das Schiff 20 Zentimeter zuviel Tiefgang hat«, sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lauenburg Tilman Treber am Donnerstag. Das 40 Meter lange Schiff hatte sich am Sonntag bei Grabow in Mecklenburg-Vorpommern festgefahren. Es kam zwar frei, liegt aber nach behördlicher Anordnung seither an einer Schleuse in der Nähe fest. Es sei unklar, wie das Schiff bei dem Tiefgang so lange hier fahren konnte, so Treber. Es soll mehrfach Probleme mit Grundberührungen gegeben haben. Auch die Einfahrt in die Stör-Wasserstraße nach Schwerin wurde den Betreibern vorerst untersagt. dpa/nd