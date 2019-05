Brüssel. Die Importe von US-Flüssiggas nach Europa sind in den vergangenen Monaten drastisch gestiegen. Die EU-Kommission sprach am Donnerstag von einem Anstieg um 272 Prozent seit Juli 2018 im Vergleich zum selben Zeitraum davor. Die Summe für neun Monate lag bei 10,4 Milliarden Kubikmetern. Hintergrund ist eine Vereinbarung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump vom Juli 2018. Gemessen am gesamten EU-Gasverbrauch von mehr als 400 Milliarden Kubikmetern pro Jahr ist der Anteil allerdings klein. Aus den USA kommen nur 13,4 Prozent des in die EU importierten Flüssiggases. Und das meiste Gas kommt über Leitungen. dpa/nd