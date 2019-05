Was soll das sein

London. Das britische Parlament hat sich am Mittwoch für das Ausrufen eines Klimanotstands ausgesprochen - nach Angaben der oppositionellen Labour-Partei als erstes Parlament weltweit. Der Beschluss wurde ohne Gegenstimmen angenommen, ist aber nicht bindend für die Regierung. Labour-Chef Jeremy Corbyn erklärte auf Twitter, er hoffe nun auf eine »Welle von Aktionen von Parlamenten und Regierungen in aller Welt«. Die Abstimmung erfolgte nach gut zehntägigen Protesten der Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion in London. Die Gruppe bezeichnete den Parlamentsbeschluss als »ersten Schritt«, dass die Regierung die Wahrheit über die Klima- und Umweltproblematik sage. Agenturen/nd