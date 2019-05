Paris. Deutschland und Frankreich treiben ihre Pläne für eine Batteriefertigung in Europa voran. Die Opel-Mutter PSA und der französische Batteriehersteller Saft hätten die Initiative für eine Produktion ergriffen, erklärten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein Kollege Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris. Die EU-Kommission erlaube eine Förderung der Batteriezellenfertigung in Europa mit bis zu 1,2 Milliarden Euro öffentlichen Geldern, sagte Le Maire. Die nötigen Investitionen würden sich auf fünf bis sechs Milliarden Euro belaufen, den Löwenanteil müssten Unternehmen stemmen. »Es ist ein Projekt, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat«, sagte Altmaier. Die Kommission will bis Ende Oktober über eingegangene Förderanträge entscheiden. dpa/nd