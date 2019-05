Wolfsburg. Die Kosten für den Dieselskandal haben bei Volkswagen die Marke von 30 Milliarden Euro erreicht. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern eine weitere Milliarde Euro an Belastung für Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Manipulation von Diesel-Abgaswerten, wie aus dem Zwischenbericht der Wolfsburger vom Donnerstag hervorging. Dies beinhalte Kosten für Rechtsanwälte, Vergleiche und ausstehende Verfahren. Derzeit laufen in Deutschland mehr als 60 000 Einzelverfahren gegen VW oder Konzerngesellschaften, zumeist auf Schadenersatz oder Rückabwicklung. dpa/nd

