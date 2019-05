Luxemburg. Die Deutsche Bahn darf Kunden mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands nach Ansicht eines EU-Gutachters des Europäischen Gerichtshofs nicht verwehren, online gekaufte Tickets per Lastschriftverfahren zu bezahlen. Dies sei diskriminierend und verstoße gegen EU-Recht, befand Generalanwalt Maciej Szpunar am Donnerstag. dpa/nd

