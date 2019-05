Ein einfacher Pass als Kunstwerk – wenn Messi ihn spielt. Foto: imago images/Steve Feeney

Lionel Messi redet bekanntlich nicht gerne. Seit dieser Saison ist er nach dem Abgang von Andrés Iniesta Mannschaftskapitän des FC Barcelona. Und dazu gehört nun mal die Pflicht von Ansprachen - in der Kabine sowie hin und wieder öffentlich. Zum Saisonauftakt versprach er den Zuschauern im Camp Nou, alles dafür zu tun, »dass wir Euch diesen schönen Pokal präsentieren können.« Gemeint war nicht die Trophäe für die spanische Meisterschaft, die Barça am Wochenende zum achten Mal in den vergangenen elf Jahren durch ein Tor von Messi gegen Levante gewann. Gemeint war der Titel in der Champions League, der in der Ära Messi viermal nach Barcelona ging. Zuletzt vor vier Jahren - eine lange Zeit, vor allem wenn die Trophäe seitdem ausschließlich an den Erzrivalen Real Madrid ging.

2019 will der 31-jährige Messi und das alternde Barça mit vielen weiteren Stammspielern über 30 wie Gerard Piqué, Luis Suárez, Ivan Rakitic, oder Sergio Busquets diese...