Fürstenwalde. Ein bewaffneter mutmaßlicher Räuber ist in Fürstenwalde (Oder-Spree) durch einen Polizisten mit einem Schuss ins Bein gestoppt worden. Der 51-Jährige sei am Mittwoch auf die Beamten, die ihn festnehmen wollten, mit einem Messer in der Hand zugelaufen, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Zuvor soll der Mann einen 68-Jährigen mit einem Messer bedroht, zu Boden gestoßen und dabei am Arm verletzt haben. Nachdem er den Pkw des Opfers nach Geld durchsucht und dabei mehrere Autoscheiben zerstört habe, sei er geflüchtet, hieß es. Er sei nach einer stundenlangen Fahndung gestellt worden. Die Schussverletzung wurde im Krankenhaus behandelt. dpa/nd