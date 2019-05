Karstädt. Bei einem Wohnhausbrand in der Großgemeinde Karstädt (Prignitz) sind sieben Menschen verletzt worden. Darunter ist nach Angaben der Polizei auch ein Kleinkind. Alle erlitten einen Schock. Eine Person wurde noch am Donnerstag im Krankenhaus wegen einer Rauchvergiftung behandelt, teilte die Polizei am Morgen mit. Das Feuer war im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Laaslich ausgebrochen.Die Bewohner waren am frühen Donnerstagmorgen durch einen lauten Knall geweckt worden und hatten daraufhin das Gebäude verlassen. Vor dem Wohnhaus sahen sie, dass der Dachstuhl brannte. Gegen 5.15 Uhr, gut eine Stunde nach dem Eingang des Notrufs, hätten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Die Brandursache sei noch unklar, jedoch geht die Polizei offenbar nicht von Brandstiftung aus. dpa/nd